Odstop zaradi očitkov antisemitizma

Letošnja razstava sodobne umetnosti documenta v Kasslu je bila že od januarja tarča očitkov o antisemtiski naravi nekaterih vključenih del kot tudi nekaterih sodelujočih. Po burnih odzivih in razpravah, v katere se je vpletla tudi politika in so vodile v odstranitev enega od najbolj problematičnih del, je zdaj odstopila generalna direktorica documente Sabine Schormann.

Zapisi na anonimnem blogu so v začetku leta kolektiv ruangrupa iz Indonezije, ki mu je bilo zaupano kuratorstvo documente 15, obtoževali povezave z gibanjem BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), kritičnim do izraelske politike do Palestine. Še pred odprtjem razstave, še bolj pa ob njem in po njem, so se vrstila opozorila in ogorčenje, da kaj takšnega na razstavo ne sodi, še posebej pa ne na razstavo v Nemčiji, ki jo še vedno preganjajo demoni najtemačnejših poglavij njene polpretekle zgodovine.

Ljudska pravičnost

Med umetniki oziroma deli, ki so najbolj bodli v oči, sta izstopali dve deli: najprej Guernica Gaza palestinskega kolektiva Question of Funding oziroma njegovega člana Mohameda al Havajrija in People's Justice (Ljudska pravičnost) indonezijskega kolektiva Taring Padi. Mohamed al Havajri je izraelske napade na Palestino ponazoril s klasičnimi motivi Jeana-Françoisa Milleta, Eugèna Delacroixa, Marca Chagalla in Vincenta van Gogha. Ime serije se nanaša na znamenito Picassovo sliko Guernica, posvečeno uničenju istoimenskega španskega mesta, ki so ga med špansko državljansko vojno izvedli Nemci.

Mohamed al Havajri je izraelske napade na Palestino ponazoril s klasičnimi motivi. Wolfgang Rattay/Reuters

Še bolj kot to je naposled zmotila Ljudska pravičnost, ogromna poslikava, razobešena na Friedrichsplatzu v Kasslu. Kolektiv Taring Padi je v njej med drugim upodobil pripadnike izraelske obveščevalne službe Mosad – njeno ime imajo izpisano na čeladah –, ki nosijo šale z Davidovo zvezdo in imajo prašičje obraze. Na poslikavi je tudi ortodoksen jud z značilnimi kodri, ki ima v ustih cigaro, na klobuku pa kratico SS. Delo so najprej zagrnili, nato pa odstranili.

Cenzurirani kolektiv Taring Padi razstavlja tudi v Hallenbad Ost. FOTO: Frank Sperling

Sabine Schormann, ki je na mesto generalne direktorice documente stopila leta 2018, je sprva zagovarjala stališče, da bi bilo pregledovanje del, ki jih je kuratorska skupina umestila na razstavo, poseganje v umetniško svobodo. Potem ko je nadzorni svet razstave v izjavi izrazil globoko ogorčenje nad predstavitvijo del z antisemitsko vsebino, so soglasno sprejeli odločitev o prekinitvi pogodbe. Ker je bila sprejeta nenadno, bo Sabine Schormann sicer ostala na položaju, dokler ji ne najdejo zamenjave. Nadzorni svet je opozoril, da je bila razstavi narejena velika škoda in poudaril, da je ključnega pomena povrniti zaupanje vanjo. Odstop Sabine Schormann je po poročanju časopisa The Art Newspaper pozdravila nemška kulturna ministrica Claudia Roth, ki zagovarja večji vpliv politike na documento.