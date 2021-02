Perspektive in prepreke v steklu in keramiki

V nadaljevanju preberite:



- Področji stekla in keramike po besedah keramičarke Maruše Mazej še vedno trpita za »nezadostnimi povezavami med posamezniki in društvi ter uveljavljenimi institucijami, kar vodi tudi v nerazvito kritiško in kuratorsko prakso«.



- Dela Maruše Mazej (1995) se pod vplivom eksperimentalnih pristopov angleških in čeških keramikov ter inovativne uporabe tradicionalnih tehnik v zadnjih letih osredinjajo predvsem na »vprašanje o (ne)uporabnosti objekta, razmerje med namenom, uporabnostjo in funkcijo pa me vodi v proces transformacije iz uporabnega v umetniško«.



- Po mnenju Maruše Mazej bi bilo za razvoj področij »treba nadgraditi izobraževalni proces. Lepo bi bilo, če bi pristojne institucije prisluhnile potrebam oddelkov ter jim namenile boljšo opremo, prostore in dodatno osebje, saj nekateri študentje odnehajo tudi zaradi omejujočih razmer v času študija. Zelo malo jih svojo pot nadaljuje na področju umetniške keramike in stekla, k čemur prispevajo različni razlogi, tudi dejstvo, da v Sloveniji nimamo vzpostavljene podporne mreže, ki bi mladim omogočala nadaljevanje takšne umetniške poti.«