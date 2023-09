Po sledeh Nkrumaha in Aline Ślesińske

V nadaljevanju preberite:

Skladen z programskim konceptom, ki ga je za tokratni ljubljanski grafični bienale pripravil umetniški vodja Ibrahim Mahama,­ bo tudi projekt poljskega tandema Max Cegielski in ­Janek Simon. Gre za instalacijo En človek ne kroji usode naroda, izhodišče pa je nekdanji spomenik Aline Ślesińske v Gani, posvečen prvemu ganskemu predsedniku Kwameju Nkrumahu. Cegielski je kurator, pisec in novinar, Simon pa se je po študiju sociologije in psihologije odločil za vizualno umetnost, med drugim je bil leta 2008 udeleženec Manifeste v Kasslu, ukvarja se predvsem z apokaliptičnimi temami in distopičnimi scenariji konca civilizacije.