Slavni priimek je tudi dvorezen meč

Če pri nas obstaja kiparska družina par excellence, je to nedvomno družina Smerdu. Frančišek Smerdu sodi med modernistične klasike, kiparstvu sta se zapisala njegova hči Mojca Smerdu in njen sin Tobias Putrih. »To je vedno dvorezen meč, včasih priimek celo škodi. Pred leti mi je neka gospa rekla, da imam odprta vrata povsod, čeprav to seveda ne drži, kar se mene tiče, nisem nikoli stopala po stopinjah drugih,« je poudarila Mojca Smerdu, ki – po naključju prav danes – praznuje 70-letnico.