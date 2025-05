Svet vibrira, trepeta in pleše

V nadaljevanju preberite:

Motivi z različnimi stvarnimi in fantazijskimi bitji ter kreaturami intelegibilnih oblik in funkcij se prepletajo v enigmatične mizanscene, geometrijske intervencije na platnu pa ponujajo dodatne iluzionistične prostore in pobege. Vse v omenjenem mediteranskem modusu. »Slovenija se še danes deli na severnjaški in sredozemski del, sam sem pripadnik slednjega, za katerega sta značilna svetloba in svojevrsten notranji optimizem,« je poudaril Tutta. Kar se sklada tudi z atmosfero njegovih del, z igrivostjo podobotvorja in otroško neposrednostjo, pa tudi s pozivom k participaciji, ki jo omogočajo inventivna vodila, ki na slikah poljubno spreminjajo izreze, poglede in poudarke.