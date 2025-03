Transgeneracijska dokumentarna fikcija

V soboto bo v spodnji dvorani Slovenskega mladinskega gledališča uprizorjena predstava 1974 Tomija Janežiča. Gre za tretjo v seriji uprizoritev, ki se odvijajo v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica.

Ideja projekta je, da se vsak mesec zgodi premiera, torej dvanajst predstav, ki so uprizorjene za različno število gledalcev, od individualnega ogleda do spektakla na stadionu. Dokumentarna fikcija v prestavi 1974 temelji na osebnih zgodbah ustvarjalcev – ena izmed teh je povezana z dogodki, ki povezujejo Ljubljano z Novo Gorico in drugimi mesti po svetu. Celoten omnibus je poleg Nove Gorice in Ljubljane nastajal še v Temišvaru, Novem Sadu, Ivano-Frankivsku in pod okriljem Ustvarjalnega centra Krušče.

Vito Weis in Anja Novak med vajo za predstavo FOTO: Ivian Kan Mujezinović

»Gre za transgeneracijske družinske zgodbe, ki se skozi dodekalogijo pletejo skozi vse 20. stoletje in vse do danes ter povezujejo več mest v različnih državah, ki so nekoč bila avstroogrska. Dodekalogija tematizira raznolikost življenjskih usod in našo povezanost s prostori, v katerih živimo, v predstavah so pogosti motivi meja, dom, identiteta, vojna, selitve, odnosi v družinah, razkoraki med generacijami in to, kako se družbene spremembe sprehajajo skozi dnevne sobe ljudi,« je za Delo povedal Tomi Janežič. »V predstavi 1974 je eden od jasnejših motivov človeška soodvisnost in potreba po tem, da se nečesa ali nekoga oklenemo, da bi preživeli pretrese, ki jih prinese življenje.«

Prva uprizoritev 1972 je bila januarja za eno osebo v počitniški prikolici v SNG Nova Gorica, februarja je sledila predstava 1973 na malem odru SNG Nova Gorica. Po premieri v Slovenskem mladinskem gledališču bo aprila v Novi Gorici predstava o predstavi 1975 Akademskega dramskega gledališča Ivana Franka iz Ivano-Frankiv­ska, maja bo sledil dogodek 1976 na stadionu v Novi Gorici, v SNG Nova Gorica bo julija uprizorjena 1977. Julija bo v Novo Gorico prišla gostujoča predstava 1978 Madžarskega državnega gledališča Gergelya Csikyja iz Temišvara. Avgusta bo premiera predstave 1979 v Ustvarjalnem centru Krušče, septembra bo sledila vrnitev v Slovensko mladinsko gledališče, kjer bodo uprizorili 1980, oktobra bo v SNG Nova Gorica gostovalo Novosadsko gledališče s predstavo 1981, zadnja dva dogodka bosta v Novi Gorici, na malem odru bo najprej premiera predstave 1982, decembra pa sklepni dogodek 1983.

Med ekipo izjemnih ustvarjalcev je tudi Damjana Černe. FOTO: Ivian Kan Mujezinović

Ekipo uprizoritve 1974 sestavljajo Lina Akif, Damjana Černe, Nataša Keser, Klemen Kovačič, Anja Novak, Robert Prebil, Matej Recer, Blaž Šef, Stane Tomazin, Matija Vastl­ in Vito Weis.