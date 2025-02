Učiti se drug o drugem ter drug od drugega

V nadaljevanju preberite:

V desnem atriju ljubljanske ­mestne hiše bodo danes zvečer odprli razstavo 30 slik iz serije­ Ego eques priznanega umet­nika Admirja Halilovića (1976, Beograd).­ Kot je poudaril ­Dario Novalić, veleposlanik Bosne in Hercegovine v Ljubljani, so tovrstne kulturne izmenjave ključne, saj je pomembno »graditi­ mostove razumevanja in skup­nih interesov, odpravljati predsodke, ustvarjati stabilnejše­ kulturne vezi ter širiti idejo o pomembnosti sodelovanja v kulturnem sektorju za ohranjanje in razvoj regije«.