Umetnost se prvotno ukvarja s prostorom

V nadaljevanju preberite:



Štiriintrideseti Grafični bienale Ljubljana v produkciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra z naslovom Iskra Delta do 21. novembra prinaša »sintezo najmočnejših tokov v trenutni kulturi – videoiger, hiperpopa, postčloveških vizij, magije, konspiracije in tehnologije«. Prav to v svojih delih spaja tudi Lawrence Lek (1982, Nemčija), ki se na bienalu predstavlja z digitalnimi okolji site-specific, »večdimenzio­nalnimi kolaži najdenih prostorov, predmetov in situacij«, pri tem pa odpira vprašanja o našem dojemanju (virtualnega) prostora, mejah arhitekture in urbanizma, umetni inteligenci in avtorski avtonomiji.