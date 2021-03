Umrla je fotografinja Zora Plešnar

FOTO: Zora Plešnar

V 96. letu starosti se je pred nekaj dnevi poslovila(roj. 1925), ena najuglednejših slovenskih fotografinj, so sporočili iz Umetnostne galerije Maribor (UGM).Zora Plešnar se je s fotografijo začela ukvarjati razmeroma pozno, pri svojih štiridesetih letih. Odločilni korak je predstavljala vključitev v Fotoklub Maribor leta 1968 v času, ko je ta fotoklub postajal eden najuspešnejših in najaktivnejših fotoklubov v tedanji Jugoslaviji. Ustvarjala je v družbi priznanih fotografov, med katerimi so bili, so zapisali pri UGM.Kmalu po vključitvi v fotoklub je kot edina ženska leta 1971 sodelovala na razstavi Fotografija Mariborskega kroga v Razstavnem salonu Rotovž. Razstava je za zgodovino slovenske fotografije prelomna, saj, tako UGM, označuje odmik od tradicije »lepe fotografije« in kaže na nove tendence v smeri avantgarde in modernizma.Estetika Mariborskega kroga je vplivala na Zorine zgodnje fotografije, kasneje pa je njena fotografija postala zračnejša in svetlejša, zasidrana v sanjski in nadrealni dimenziji ter večinoma posvečena krajini. Njen največji doprinos k slovenski fotografiji so njeni črno-beli cikli: Mimo, Nad oblaki, Odsevi, Praznovanje, Terelž in Rojstvo mesta / Novi Beograd.Zora Plešnar je imela naziv KMF (kandidat mojster fotografije Fotografske zveze Slovenije) in AFIAP (umetnica Mednarodne zveze za umetniško fotografijo). Za svoje delo je prejela več kot sto priznanj.Trenutno je njena fotografija z naslovom Odsev vključena v razstavo 100+ Vrhunci iz Zbirke UGM v mariborski umetnostni galeriji. Nekoliko obsežnejši izbor originalnih fotografij Zore Plešnar pa bo od 26. marca do 2. maja 2021 na ogled v Pilonovi galeriji v Ajdovščini.