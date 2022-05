Vozlišče umetnikov, kuratorjev, galeristov – in kupcev

V nadaljevanju preberite:

Danes se v prestolnici začenja Ljubljana Art Weekend, ki si z več kot sto razstavami, vodstvi, delavnicami, okroglimi mizami, pogovori in performansi prizadeva za krepitev lokalne umetniške skupnosti in spodbujanje zbirateljstva, sodelovanje med galerijami, muzeji, projektnimi prostori in institucijami ter večje umeščanje slovenske umetniške produkcije na mednarodne trge.

Pogoj za širitev na mednarodni trg je po mnenju Eve Simonič prav trdna, živahna in rastoča lokalna skupnost, zato je Ljubljana Art Weekend močno zakoreninjen v ambiciji po spodbujanju povezovalne miselnosti med domačimi akterji, ki delujejo na področju sodobne umetniške produkcije. »Brez konstruktivne kritike drug drugega na eni in skupno pripravljenih kakovostnih vsebin na drugi strani smo obsojeni na izolacijo in omejitve znotraj lastnih pogledov ter praks, kar jasno ne vodi niti v uspeh niti v razvoj.«