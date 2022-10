Občina Komenda se požvižga na Evropsko unijo in inšpekcijo

V nadaljevanju preberite:

Odlagališče inertnih odpadkov v suhadolski jami bi moralo biti ekološko sanirano do oktobra. Za to bi morala poskrbeti komendska občina kot upravljavka odlagališča, a tega ni storila. Prekriti ali odpeljati je treba 105.000 ton inertnih odpadkov. Zemljišča so v lasti občine in nekaterih podjetij, ki so pred leti nepremičnine kupili od lokalne skupnosti za izvajanje gospodarske dejavnosti, a jim je gradnja objektov, sicer določena z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), na njihovih zemljiščih že vrsto let onemogočena.