Adrenalinski park z učno potjo

Preizkus moči in spretnosti na leseni steni s 1500 oprimki. FOTO: Tina Rus

Za kolesarje sta rezervirani dve progi v dolžini dobrega kilometra.

FOTO: Tadej Strah



Skulpture živali za najmlajše

Vhod v doživljajski park Cukarca FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Sodelovali tudi domačini

Na 470 metrov dolgi krožni poti najmlajši obiskovalci lahko občudujejo 35 lesenih skulptur živali. FOTO: Gašper Stopar

Po odprtju enega največjih doživljajskih parkov v državi z imenom Cukarca v bližini Šentvida pri Stični pred tremi tedni so do zdaj zabeležili že pet tisoč obiskovalcev. Park se razprostira na območju desetih hektarov in je namenjen družinam in tudi posameznikom, željnim sprostitve, adrenalinskih doživetji in aktivnega preživljanja prostega časa.Park se ponaša z dvema umetnima plezalnima stenama, ki sta v državi najvišji steni, umeščeni v naravni prostor, saj ponujata skupaj dobrih 300 kvadratnih metrov plezalnih površin in segata deset metrov visoko. Plezalnim navdušencem omogočata več kot 50 različnih plezalnih smeri in več kot 1500 oprimkov. Poleg tega adrenalinski park obsega 50 vaj v skupni dolžini 500 metrov na štirih različnih višinah in je namenjen urjenju spretnosti, pravi, vodja projektov v podjetju Cukarca, ki sta ga ustanovilainVelik del območja parka Cukarca je namenjen kolesarjem, ki lahko preizkusijo svoje spretnosti na dveh progah v skupni dolžini dobrega kilometra in sta primerni tako za začetnike kot tudi za izkušene kolesarje. Del kolesarskega parka je tudi tako imenovani dirt park , ki se razprostira na več kot 3000 kvadratnih metrih in ga sestavljajo zemeljski pumptrack ter dve liniji skokov.Najmlajšim obiskovalcem parka Cukarca pa je namenjena učna pot bobra Bobija. Na 470 metrov dolgi krožni poti sredi dolenjskega gozda najmlajši obiskovalci občudujejo 35 lesenih skulptur živali, ki so avtorsko delo kiparja Dejana Kastelica. Ob njih so predstavitvene table, s pomočjo katerih spoznavajo osnovne lastnosti, na učni poti pa so tudi rekreacijske točke in didaktična igrala, namenjena pridobivanju novih veščin in urjenju spretnosti.»Poslanstvo parka Cukarca, ki se bo v prihodnje uresničevalo skozi številne delavnice in dogodke z različnimi izobraževalnimi vsebinami, je spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, ozaveščanje o pomenu varovanja okolja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter izboljševanje družbene povezanosti in socialne vključenosti vsega prebivalstva, še posebej ranljivih skupin,« je povedala Nataša Smirnov. Park je jeseni odprt ob sobotah in nedeljah od 10. do 19. ure, za večje skupine po dogovoru tudi med tednom.Ureditev parka, pri kateri so sodelovali tudi lokalni prebivalci, je potekala delno z zasebno investicijo, delno pa s pomočjo finančnih sredstev, pridobljenih na razpisu agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Naložba je stala dobrega pol milijona evrov, od tega je agencija primaknila 100.000 evrov. Po besedah ivanškega županapark Cukarca omogoča športno, zabavno, adrenalinsko in tudi izobraževalno doživetje za otroke in odrasle.»Park je velika pridobitev, saj nudi nove možnosti za rekreacijo in vsebine za aktivno preživljanje prostega časa. Verjamem, da bo park s svojo atraktivnostjo pritegnil zanimanje na vseh koncih Slovenije in bo pomembno vplival na razvoj turizma. Park bo ne le kraj druženja v naravi, ampak tudi prostor za spletanje novih vezi,« je prepričan Strnad.