Čakalne vrste tudi za vozniški izpit

Po podatkih Agencije RS za varnost prometa (AVP) v Sloveniji kandidati vsako leto opravijo okoli 45.000 izpitnih voženj vseh kategorij. Od tega je približno tretjina na območju 2, ki obsega Ljubljano, Domžale, Kranj in Jesenice. Vse do epidemije, ko so morale šole za voznike za približno pol leta prekiniti usposabljanje kandidatov, težav praktično ni bilo. Trenutno pa je povprečna čakalna doba za izpitno vožnjo v glavnem mestu že do 50 dni.

Kar 59 odstotkov vseh kandidatov vozniški izpit opravi v prvem poskusu. Foto: Jure Eržen

Tudi na drugih območjih kandidati na izpitno vožnjo čakajo po nekaj deset dni. Na območju 1, ki zajema celotno Primorsko, kandidati čakajo okoli 30 dni. Na Celjskem, na območju 3, trenutno čakajo do 30 dni, na območju 4, torej v Krškem in Novem mestu, pa je čakalna doba trenutno najkrajša, to je 20 do 25 dni. Na območju 5, ki zajema Maribor in Mursko Soboto, kandidati čakajo do 30 dni.

Da so čakalne dobe dolge, se strinja tudi Marko Bevc s sektorja za vozniške izpite na Agenciji za varnost prometa, ki ob tem pove, da so se s podobnimi težavami srečale tudi nekatere druge države po Evropi. »V predkoronskem letu 2019 smo v Sloveniji opravili 45.985 izpitnih voženj vseh kategorij. Naslednje leto, torej leta 2020, pa zaradi omenjenega le 33.270 izpitnih voženj.«

Marko Bevc iz sektorja za vozniške izpite na AVP poudarja, da ima z daljšimi čakalnimi vrstami težave vsa Evropa.

Letos do 50 tisoč

izpitnih voženj

»Ostalo nam je torej okoli 20.000 izpitnih voženj. Generacije se povečujejo, prijavlja se večje število novih kandidatov, nekateri kandidati pa na razpisani termin ne pridejo. Teh je okoli 1200 na leto. Tudi tako je treba gledati na omenjenih 20.000 izpitnih voženj,« dodaja Bevc.

Da tako ocenjevalci na vozniškem izpitu kot učitelji vožnje delajo s polno paro, priča podatek, da je bilo do 1. novembra letos opravljenih že 44.000 izpitnih voženj. Pričakujejo, da bo letos opravljenih morda celo 50.000 izpitnih voženj.

Trenutno ima agencija na voljo 60 ocenjevalcev vozniškega izpita, od tega jih je na ljubljanskem območju 2 največ, in sicer kar 18. »Ocenjevalec na dan opravi sedem ocenjevanj, kar pomeni, da izda sedem strokovnih ocen. Zaradi zmanjševanja čakalnih vrst pogosto še kakšno dodatno. Naj poudarim, da je delo ocenjevalcev izjemno odgovorno, saj kandidatu podelijo pravico do pridobitve vozniškega dovoljenja,« poudarja sogovornik.

epidemija oklestila opravljanje vozniških izpitov

Bevc sicer pravi, da je ocenjevalcev v običajnih razmerah dovolj, ta trenutek pa bi potrebovali še kakšno dodatno pomoč, da bi bila čakalna doba takšna kot pred epidemijo. »Strokovnjaki menijo, da je najbolje vozniški izpit opraviti približno v treh tednih od zaključka usposabljanja.«

V okviru CIECA, mednarodne organizacije za vozniške izpite, so zaradi dolgih čakalnih vrst razmišljali, da bi skrajšali izpitno vožnjo. »Kot nam je znano, se za to ni odločila nobena država. Izpitna vožnja, ki traja približno 40 minut, vendarle obsega vožnjo po mestu, preizkus spretnosti pri vožnji vozila (parkiranje, obračanje itd.), vožnjo po avtocesti in vse druge elemente, kjer mora kandidat pokazati potrebne spretnosti v skladu s predpisanim programom in merili ocenjevanja ter ravnati tako, da zagotavlja umirjen, varen in nemoten potek cestnega prometa. Naj dodam tudi to, da je neredko, predvsem začetni del ure, namenjen pogovoru s kandidati, ki so pogosto v stresu,« dodaja Bevc.

največ kandidatov do 20 let

Vožnja s spremljevalcem

Kljub vsem težavam pa so kandidati v Sloveniji pri opravljanju vozniškega izpita med najboljšimi v Evropi, saj jih izpit na prvi izpitni vožnji opravi kar dobrih 55 odstotkov. Za primerjavo povejmo, da jih v Veliki Britaniji v prvem poskusu izpit opravi le 48 odstotkov. Tako visoko uspešnost lahko pripišemo kakovostnemu sistemu, deloma pa tudi možnosti vožnje kandidata s spremljevalcem.

Gre za zakonsko možnost, ko kandidat po opravljenih najmanj 20 urah vožnje z učiteljem vožnje lahko vozi avtomobil s spremljevalcem. To so tisti kandidati, ki imajo na levem delu zadka avtomobila prilepljeno zeleno tablico L.

Bevc pravi, da so prakse in pogledi na to možnost različni. »V nekaterih državah je vožnja s spremljevalcem namenjena usposabljanju za vozniški izpit, v večini primerov pa ne nadomešča usposabljanja v šoli vožnje, pač pa ga le dopolnjuje oziroma nadgrajuje. Tako je tudi pri nas. Ponekod pa tega sploh ne spodbujajo, denimo sosednja Hrvaška te možnosti nima.«

Kandidati z inštruktorjem božnje v povprečju prevozijo od 35 do 40 ur. Foto: Lombar Tomi

Za mladega voznika pomembna praksa

Izkazalo se je, da je ta praksa za mladega voznika izjemno pomembna. »Tveganje za prometno nesrečo je največje na začetku samostojne vožnje v prometu. Pri tem pomenijo manjše tveganje začetniki, ki so si pridobili razmeroma veliko izkušenj pri vožnji s spremljevalcem,« poudarja Bevc. Hkrati pa opozarja, da naj bi vožnja s spremljevalcem za dosego pričakovanih koristi trajala vsaj eno leto, v tem času naj bi kandidat prevozil vsaj 3000 kilometrov. Sicer kandidati v povprečju z učiteljem vožnje pred izpitno vožnjo opravijo od 30 do 40 ur.

Naj dodamo še to, da ima kandidat po zakonu o voznikih možnost ugovora na oceno pri izpitni vožnji. Vendar pri tako velikem številu kandidatov in opravljenih izpitov prejmejo v povprečju deset ugovorov na leto, ki jih kandidati pisno predložijo v treh dneh od dneva vožnje. Ugovor in oceno proučita dva neodvisna ocenjevalca z drugega območja. V večini primerov pa ostanejo veljavne ocene ocenjevalcev.