Črnučani vztrajajo pri gradnji vrtca in prenovi ceste

Mestni svetniki bodo konec junija obravnavali (in najverjetneje tudi potrdili) predlog o lokacijski preveritvi na območju črnuške soseske Lagom. Družbi ZL Living, ki gradi kar 250 stanovanj, s potrditvijo tega dokumenta očitno ne treba zgraditi novega vrtca. Na MOL zatrjujejo, da je v mestu dovolj javnih vrtcev, da je vsako leto manj vpisanih otrok in dodajajo, da ne bodo vlagali v dodatne vrtčevske kapacitete v poslovno-stanovanjskih stavbah. Bližnji stanovalci z argumenti dokazujejo potrebo po novem vrtcu in ureditvi prometa.