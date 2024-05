Diplomat diplomatu volk

V nadaljevanju preberite:

Boj za položaje in veleposlaniška mesta je mesarski, ponavadi so uspešni tisti, ki se jim uspe znebiti konkurence z zanašanjem na politična preigravanja in spletke. Še več rivalstva kot v prejšnjem mandatu je na zunanjepolitičnem področju med kabinetom predsednika vlade, uradom predsednice republike in zunanjim ministrstvom. Vse skupaj pa se zdaj najbolj žalostno zrcali v povprečnemu državljanu nerazumljivih akrobacijah pri vprašanju priznanja Palestine.