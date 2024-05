Luka Dončić tri sekunde pred koncem prinesel drugo zmago

Košarkarji Dallas Mavericks so v drugi tekmi finala zahodne konference severnoameriške lige NBA s 109:108 premagali Minnesoto Timberwolves. Mavs so slavili še drugič v gosteh in v seriji na štiri zmage povedli z 2:0. Junak večera je bil slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je ob trojnem dvojčku Dallasu tudi zagotovil zmago tri sekunde pred koncem.

Dončić je tri sekunde pred koncem dvoboja ob zaostanku teksaške ekipe s 106:108 preko Rudy Goberta zadel odločilni met za tri točke in Dallasu prinesel še drugo gostujočo zmago v tretjem krogu končnice oz. konferenčnem finalu na zahodu.

Mavs so tako le še dve zmagi oddaljeni od velikega finala NBA, serija pa se zdaj seli v Dallas. Tretja tekma bo na sporedu v ponedeljek ob 2. uri zjutraj po slovenskem času.

Toda Dončić ni blestel le ob koncu tokratnega dvoboja. Slovenski as je vpisal nov trojni dvojček z 32 točkami, s 13 asistencami in z 10 skoki. Za Dončića je to peti letošnji trojni dvojček v končnici, sicer pa skupno osmi na 42 tekmah končnice lige NBA.

Dallas je tokrat izničil prednost 18 točk Minnesote, ki je še sredi tretje četrtine vodila za 16.

Kyrie Irving je dosegel 20 točk, 16 jih je prispeval Daniel Gafford. Pri Minnesoti je 23 točk vpisal Naz Reid, 21 pa Anthony Edwards.

Naš zvezdnik, ki je blestel tudi v zadnji četrtini uvodne tekme tega kroga, je imel še enkrat več nekaj težav s poškodbami desnega kolena in levega gležnja. Petindvajsetletni Slovenec je ob koncu prve četrtine odšel v slačilnico, preden se je vrnil na parket, tudi po tem pa ni šlo brez bolečin. »Ko je Luka dobil žogo, smo mu želeli dati prostor in mu dovoliti, da dela, kar zna. Načrt je bil, da Luka dobi žogo in mu pustimo, da naredi to, kar zna v teh trenutkih. Pogovarjali smo se, da bi zadeli za dve, ker je bil tak zaostanek. Toda ko je začel plesati z Gobertom, je bilo videti, da sledi met za tri in ostalo je zgodovina,« je po tekmi dejal trener Jason Kidd.

»Videl sem nekaj prostora in se odločil, da bom metal za tri. V nekem trenutku smo v gosteh zaostajali za 18 točk in se vrnili, kar je nor zasuk,« pa je o svojem odločilnem metu in tekmi na kratko za spletno stran Dallasa dejal Dončić.