Ded je izbral drevo, čoln iztesal šele vnuk

Koliščarje smo si v otroštvu predstavljali kot lovce in nabiralce v kolibah na vodi, ki so lovili divjad iz čolna. A kot pravi arheolog dr. Anton Velušček, so bili napredno ljudstvo, ki so k nam pred 6400 leti zanesli poljedelstvo, živinorejo in lončarstvo. Poznali so kolo in voz, a lončenino vseeno niso vrteli na vreteno, ampak so jo gnetli. O vsem tem bo govrila koliščarska vas pri Igu, najlepši muzej na prostem v Sloveniji.