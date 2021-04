Deset mladih kmalu na Novo Brdo

V nadaljevanju preberite:

Mlade najemnike so tudi v drugo izžrebali. Vsa stanovanja bodo predvidoma vseljiva letos in prihodnje leto. Mladi se lahko prijavijo tudi na jesenski razpis za najemna stanovanja, saj ob dejstvu, da so bili uvrščeni v žreb, izpolnjujejo pogoje. So mladi upravičeni tudi do subvencioniranja tržnih najemnin?