Dileme občanov o prenovljeni ulici Bežigrad

Urejanje prometnic v starem delu Bežigrada med Samovo ulico, Dunajsko cesto in železniškimi tiri, kjer je uveljavljen sistem enosmernih ulic, se s popolno prenovo ulice Bežigrad bolj ali manj končuje. V križišču te ulice in Dunajske ceste so pred dnevi uredili taktilne oznake, z zadnjimi deli pa hitijo še na vzhodnem delu Dunajske, predvsem z urejanjem pločnikov, kolesarske steze ter uvozov in izvozov na parkiriščih.