Dobrotnik zgradil prizidek k OŠ Stična

Vrsto let je matično osnovno šolo v Stični pestila prostorska stiska, ki so jo zdaj s pomočjo dobrotnika odpravili. Včeraj so namreč slovesno odprli četrti šolski trakt s 1100 kvadratnimi metri površine. Šola je bila zgrajena pred dobrima dvema desetletjema, a je bila skoraj celotno obdobje pretesna, zato je pouk potekal tudi v nenamenskih prostorih. Potem pa se je pojavil dobrotnik in v pičlega pol leta zgradil prizidek.