Dražba za prodajo kostanja že v začetku maja

Čeprav se sezona prodaje kostanja na ljubljanskih ulicah in trgih sploh še ne približuje (pravzaprav se je končala pred dobrima dvema mesecema), so na magistratu pohiteli z dražbo najema hišic za prihodnje štiri sezone. Za najem bodo tokrat prvič veljala nova pravila, najdražji lokaciji za prodajo jesenskega sadeža pa še naprej ostajata na Prešernovem trgu in Cankarjevem nabrežju. Na magistratu za vsako pričakujejo plačilo najmanj 9000 evrov oziroma 36.000 evrov, kolikor znaša cena za prihodnja štiri leta.

Konec lanskega oktobra so začele veljati spremembe odloka o posebni rabi javnih površin v Ljubljani, po katerem so na MOL uvedli nova pravila za vse najemnike, ki so (ali še bodo) na ulicah in trgih postavili gostinske vrtove, kioske in hišice za prodajo kostanja. Lokacije bodo z dražbo, pri kateri veljajo pravila »kdo da več«, oddali za največ štiri zaporedna leta in ne le od 1. oktobra letos do konca januarja prihodnje leto. Javna dražba bo 7. maja (to je dan pred dnevom zmage in občinskim praznikom), ponudniki se lahko prijavijo do 23. aprila.

Lokacije bodo z dražbo oddali za največ štiri zaporedna leta. Prvič bodo postavili hišici na Trgu osvobodilne fronte in Celovški cesti. Po naših izračunih bo občinska blagajna bogatejša za najmanj 139.000 evrov.

Najdražja in najcenejša lokacija

Lani so na občini lokacije za peko in prodajo (vročega) kostanja določili pri Tromostovju, na Cankarjevem nabrežju pri brvi čez Ljubljanico, na Bregu, v Miklošičevem parku, na Šubičevi cesti in Zaloški nasproti Tržnice Moste. Štiri lokacije v središču mesta ostajajo, prvič bodo postavili hišico na Trgu osvobodilne fronte (v neposredni bližini Addiko banke oziroma avtobusne postaje) in na Celovški cesti (ob trgovini Mercator v neposredni bližini nekdanje stavbe Slovenija avto).

Izklicne cene za najem so podobne lanskim. To pomeni, da bo najdražji najem na Prešernovem trgu in Cankarjevem nabrežju, kjer izklicna cena ostaja pri 9000 evrih, na Bregu 7000 evrov, za lokaciji v Miklošičevem parku in na Trgu osvobodilne fronte pa na MOL pričakujejo najmanj 1500 evrov za vsako. Najcenejši bo najem tipske hišice ob Celovški za najmanj 500 evrov. Po naših izračunih bo občinska blagajna bogatejša za vsaj 139.000 evrov (z DDV).

Najnižji znesek višanja cene na javni dražbi je od 100 do 500 evrov, odvisno od lokacije hišic.

Kakšni so pogoji

Najnižji znesek višanja cene na javni dražbi je od 100 do 500 evrov, odvisno od lokacije hišic, bodo pa novi najemniki uporabnino (kot so jo uradno poimenovali na magistratu) plačevali na leto. »Za letno sezono prodaje kostanja se šteje obdobje od prvega oktobra do konca januarja,« so zapisali v javno objavljeni dokumentaciji za dražbo. Pogodbe bodo letos prvič sklepali za štiri leta, plačilo bodo lahko najemniki poravnali vsako sezono oziroma vsako leto. Ob tem dodajmo, da bodo morali prihodnji najemniki sami pridobiti vsa dovoljenja za opravljanje tovrstne dejavnosti in plačati 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Hišice za prodajo kostanja bodo tudi enotno oblikovane. Fizične ali pravne osebe, ki bodo sodelovale na javni dražbi, morajo predložiti še izjavo, da imajo v zadnjih treh letih poravnane vse obveznosti do občine in da v tem obdobju niso kršili pogodbenih določil o oddaji javnih površin za najem hišic za prodajo in peko kostanja. Ljubljanska občina je lani z oddajanjem hišic za prodajo kostanja iztržila dobrih 34.000 evrov.