Hiše bodo zaščitili pred stoletnimi vodami

Zaradi poplavne ogroženosti Šmarce in Volčjega Potoka v kamniški občini ter severnih naselij domžalske občine Nožice, Homec in Radomlje je vlada v veljavni načrt razvojnih programov do leta 2023 uvrstila dober kilometer protipoplavne ureditve reke Kamniška Bistrica od Šmarce do Nožic v dolžini. Naložba bo stala 1,67 milijona evrov, od tega bo sklad za vode prispeval 1,17 milijona evrov, razliko pa kamniška občina.



Na direkciji za vode (DRSV) pojasnjujejo, da pripravljajo investicijsko in projektno dokumentacijo, projekt se bo izvajal v dveh etapah. Za prvo etapo na območju kamniške občine sta država in občina že zagotovili finančna sredstva. V okviru naložbe bo prihodnje leto in leta 2022 zgrajen nasip, sanirano bo korito reke in urejena mostovna pretočnost. »Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, v kateri bodo ukrepi natančneje opredeljeni, je še v pripravi,« je sporočila Irena Mraz z direkcije.