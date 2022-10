Ivančna Gorica bo bogatejša za velik športni park

Na območju športnega igrišča pri ivanškem vzgojno izobraževalnem centru bo v prihodnjih enajstih mesecih zrasel sodobni športni park s številnimi igrišči. Pogodbo za gradnjo osrednjega rekreacijskega centra v tej obljubljanski občini sta nedavno sklenila župan Ivančne Gorice Dušan Strnad in Miha Šušteršič, direktor gradbenega podjetja Hipox. Vrednost pogodbe znaša 1,9 milijona evrov. Glavnino finančnih sredstev bo prispevala ivanška občina, nekaj denarja pa bo primaknila tudi Fundacija za šport.

Gradnja športnega parka bo stala skoraj dva milijona evrov. Tristo metrov dolga atletska steza ni primerna za izvedbo državnih tekmovanj. V pričakovanju gradnje atletskega centra v Ljubljani ter prenove stadionov v Mariboru in Celju.

»To je trenutek, ki smo ga dolgo čakali. Športni park je za občino, ki je športu prijazna, za današnje čase nujno potreben. V preteklosti smo že gradili športna igrišča po večjih naseljih, imamo tudi veliko pokritih športnih površin v dvoranah, a nič ne more nadomestiti rekreacije v naravi,« pravi ivanški župan Dušan Strnad. Bodoči športni park bo namenjen rekreativcem, klubom in društvom, v dopoldanskem času pa bo park namenjen predvsem športnim dejavnostim bližnje osnovne in srednje šole ter vrtca. Športni park bo umeščen v naravo, rekreiranje in tekmovanja na tem objektu pa bo še bolj zdravo in varno, saj je umaknjeno prometu, meni Strnad. Občina bo z naložbo kandidirala tudi na državnem javnem razpisu za sofinanciranje športnih objektov.

Razporeditev igrišč v bodočem športnem parku. Načrt Občina Ivančna Gorica

V sklopu športnega parka nameravajo zgraditi 300-metrski atletski krog s tartanom (sintetična podlaga, op. a.) in 100-metrsko sprintersko stezo, pokrite tribune za 300 gledalcev, igrišče za rokomet in mali nogomet ter igrišče za košarko. Tudi odbojkarji in tenisači bodo prišli na svoj račun z dvema odbojkarskima igriščema na mivki in dvema igriščema za tenis. Poskrbeli bodo tudi za ljubitelje kraljice športa, saj nameravajo urediti površine za skok v daljino z zaletom, met krogle ter skok v višino. V okviru športnega parka so načrtovali gradnjo garderob s kabinami za prhanje, manjši pisarniški objekt, postavitev igral za najmlajše ter objekt za skladiščenje športne opreme.

V pričakovanju centra v Ljubljani

V Atletski zvezi Slovenije (AZS) so zadovoljni z odločitvijo ivanške občine in dodajajo, da je vsak cent, namenjen atletski oziroma športni infrastrukturi nasploh, finančni vložek v zdrav način življenja otrok in mladostnikov. Veseli jih, da se v bližnji prihodnosti tudi drugod po državi obetajo številni projekti, ki bodo atletom in atletinjam izboljšali pogoje za treninge. Pri tem so navedli gradnjo atletskega centra v Ljubljani, prenovo stadionov v Mariboru in Celju in seveda več manjših projektov, kot bo ta v Ivančni Gorici.

Roman Dobnikar, predsednik Atletske zveze Slovenije. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Vsak tak projekt pomeni večje možnosti, da se otroci odločijo za naš šport in s tem za popularizacijo atletike. Atletika pa je podlaga tudi za druge športe in prav nič nas ne moti, če kdo kasneje iz atletike prestopi v druge športne vode,« je za Delo povedal Roman Dobnikar, prvi mož AZS. Malce ga je zmotilo, da so se v ivanški občini odločili za postavitev 300-metrske steze, ki ni primerna za izvedbo državnih in pokalnih tekmovanj, saj je namreč pogoj za njihovo izvedbo 400-metrska steza. Bodo pa še vedno na takem stadionu lahko izvedli atletske mitinge in področna šolska tekmovanja, pravi sogovornik.

Igrišča slabo vzdrževana

Na vprašanje, ali imamo v naši državi dovolj atletskih zmogljivosti, je Dobnikar odgovoril pritrdilno. Nasprotno pa meni o vzdrževanju atletskih igrišč, saj je ta infrastruktura marsikje zastarela in potrebna temeljite obnove. Pravi, da poskuša pomagati občinam, ki se odločajo za prenovo in ga hkrati veseli, da so v marsikateri lokalni skupnosti v zadnjem obdobju našli rešitve. Po njegovem prepričanju je tudi za treninge najmlajših dobro poskrbljeno, saj ima skoraj vsaka šola tudi tartansko stezo.

Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Težave pa se pojavijo predvsem pri zagotavljanju pogojev za treninge za najboljše atlete v zimskih mesecih. V državi obstaja le ena pokrita krožna dvorana v Novem mestu, kar je »absolutno premalo«, pravi. Zato si želi, da bi se gradbena dela v Ljubljani čim prej začela. »Vsak vložek v športno infrastrukturo, ne le atletsko, podpiram. Šport oziroma gibanje je za otroka ključnega pomena v vseh starostnih obdobjih, saj redna in zadostna telesna aktivnost prinaša vrsto telesnih in duševnih koristi. Takšno zavedanje mora biti ne le na državnem, temveč tudi na lokalnem nivoju,« je še prepričan Dobnikar.