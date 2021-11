Janković za vrnitev v normalo s pogojem PC

»Poziv županov mestnih občin je, naj parlament in vlada sprejmeta zakonsko podlago za uvedbo pogoja PC (preboleli in cepljeni). Prebivalce Ljubljane in vse državljane pa pozivam, naj bodo solidarni in se cepijo.« Tako je župan Zoran Janković komentiral najnovejše epidemiološke razmere v državi in dodal, da bi bilo treba, če bi se okužbe širile v vrtcih in šolah, državo zapreti. Pojasnil je tudi odnos z vlado Janeza Janše in te do mestnih projektov, ki jih zavirajo v stranki SDS oziroma njihovi ministri.

»Del necepljenih je gotovo necepljenih iz protesta proti ravnanju te vlade. Ampak: vlado lahko obsojamo, a to pokažimo na volitvah,« je dejal župan in dodal: »Če vprašate mene, je treba sedanjo vlado zamenjati.« Na vprašanje, kako komentira nacionalnega koordinatorja za množično cepljenje Jelka Kacina, ki je kritiziral zdravstvo glede organizacije cepljenja, je Janković odgovoril: »Če bi jaz Kacina poslušal, se gotovo ne bi cepil. Kacin največ naredi, če je tiho.« Ob tem je župan še pojasnil, da so v Ljubljani prvi uvedli tako imenovani »drive in« za testiranje na covid-19. »Vlada je pri odločanju o ukrepih za omejitev virusa izgubila kompas,« je bil kritičen župan.

Državni zbor in vlada naj sprejmeta zakon o uvedbi pogoja PC. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Za volitve proti vladi in proti SDS

»Kar se tiče SDS oziroma Janševe vlade lahko rečem, da so se očitno odločili, da bodo šli z vsemi topovi na župana,« je dejal Janković in pri tem naštel nekaj primerov, kako sedanja vlada oziroma ministri iz vrst SDS zavirajo mestne projekte. Eden izmed teh je projekt aglomeracije, gradnje druge faze centralne čistilne naprave in kanal C0. Za vse našteto so na MOL že pridobili gradbena dovoljenja, tudi za kanal C0, vendar so pred kratkim prejeli odlok, po katerem je ministrstvo za okolje (MOP), ki ga vodi minister iz vrst SDS Andrej Vizjak, razveljavilo gradbeno dovoljenje za zgolj šest metrov zemljišča, kjer poteka kanal C0.

Janković opozarja, da je projekt vreden 111 milijonov evrov (brez DDV), pri čemer je 69 milijonov evrov prispevala EU, 12 milijonov evrov pa država. Namesto da bi delali tako, da bi se projekt čim prej zaključil, delajo v škodo države, ocenjuje Janković. Če projekt ne bo končan v roku, torej do septembra leta 2023, bo po njegovem mnenju Evropska unija naši državi naložila plačilo denarne kazni v višini milijon evrov na dan.

Župan: Janševa vlada zavira mestne projekte. Državni zbor in vlada naj sprejmeta zakon o uvedbi pogoja PC. Če ne bo dodatnih ukrepov, bo 26. novembra zaživel praznični sejem.

Drugi primer, kjer ministri iz vrst SDS zavirajo projekte v prestolnici je rekonstrukcija črnovaške in ižanske ceste, ki že poteka. Pri tem pa si je po županovih besedah minister Zvonko Černač, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, vzel pravico in ni podpisal pogodbe za gradnjo kolesarske steze. Projekt se vleče še iz leta 2014, vendar minister Černač zdaj razmišlja, da bi ga premaknil v prihodnje obdobje. Župan je še pojasnil, da sta na začetku epidemije lani spomladi s predsednikom vlade Janezom Janšo bila v stikih, da pa letos te komunikacije ni. »Očitno to ni potrebno,« ocenjuje Janković. Ljubljančane je tudi pozval, naj se volitev udeležijo. »Definitivno bom meščanke in meščane pozval, naj volijo proti tej vladi in proti SDS,« pravi župan.

Ljubljanski župan Zoran Janković ocenjuje, da so se v Janševi vladi očitno odločili, da bodo šli z vsemi topovi nadenj. FOTO: Črt Piksi/Delo

Sejem pod pogoji, ki bodo takrat veljali

Ker se je minuli petek iztekel rok za prijavo na razpis za najem sejemskih hišic na prazničnem sejmu, se postavlja vprašanje, ali bodo kljub nedavni zaostritvi ukrepov za omejitev epidemije na občini organizirali božično-novoletni sejem v središču mesta. Janković je potrdil, da bodo na začetku prihodnjega tedna začeli postavljati sejemske hišice, od tega jih bo 34 z darilnim programom in 23 (malih in velikih) hišic z gostinsko ponudbo. Po naših izračunih bo občinski proračun iz najemnin in plačil pavšalnega zneska za porabo elektrike bogatejši za dobrih 323.000 evrov (z DDV).

Letošnji praznični sejem bo v glavnem mestu organiziran pod pogoji, ki bodo takrat veljali, na Kongresnem trgu pa naj bi bile tudi prireditve na prostem. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Odziv ponudnikov je dober, več ponudb smo dobili za gostinske hišice, manj za darilni program. Sejem naj bi odprli 26. novembra, razen če bo veljala prepoved,« je pojasnil župan. Na MOL načrtujejo tudi izvedbo programa prireditev na prostem na Kongresnem trgu, prednost pa bodo imeli domači izvajalci. »Vendar bomo čakali do zadnjega, upajoč, da bomo prireditve tudi lahko izpeljali. Seveda pod pogoji, ki bodo takrat veljali,« je še dejal Janković.

Na Turizmu Ljubljana pojasnjujejo, da je še prezgodaj za oceno, ali praznični sejem letos bo ali ne. Bodo pa 26. novembra prižgali praznične luči, a množične prireditve, kakršna je bila še pred dvema letoma, gotovo ne bo. Sicer pa so prestolnico skoraj v celoti že okrasili. »Poleg klasičnih tematik, ki se vežejo na naravo in vesolje, bo glavna tema solidarnost oziroma moč vseh kot skupine, del postavitve bo posvečen borbi človeštva z virusom in njegovi zmagi nad njim. Svetlobna zgodba se bo raztezala na skoraj 50 kilometrih,« pravijo na zavodu. Praznična okrasitev bo občino stala 220 tisočakov.