Kar 14 tisoč Ljubljančanov brez osebnega zdravnika

V nadaljevanju preberite:

Prebivalci Črnuč so pred dnevi iz glasila četrtne skupnosti izvedeli, da je s prvim oktobrom okoli 900 pacientov ostalo brez družinskega zdravnika. Tamkajšnji zasebni zdravstveni center Lorena namreč zapušča ena od družinskih zdravnic. Ker namesto nje ne bodo zaposlili nobenega novega, so ljudem svetovali, naj si osebnega zdravnika poiščejo na Vrhniki, v Horjulu ali pa v Komendi. Na MOL poudarjajo, da lokalnih skupnosti pri reševanju kadrovskega pomanjkanja družinskih zdravnikov na ravni države sploh ne vključujejo, da pa v Zdravstvenem domu Ljubljana zaposlujejo vse tiste zdravnike, ki izpolnjujejo pogoje, in tudi zdravnike iz tujine.