Ko občina izbere že znanega IT ponudnika

»Podjetje Inpores s skoraj 30 letno tradicijo se ukvarja z informacijskimi rešitvami za javno upravo. Razvili smo programsko opremo za lokalno in državno upravo, s primarnim produktom pa pokrivamo 90 odstotkov slovenskega trga,« je razvidno iz predstavitve tega družinskega podjetja iz Šenčurja na njihovi spletni strani. In zakaj je to IT podjetje tako pomembno? Ker z MOL poslovno sodelujejo že 18 let in so bili konec januarja kot edini ponudnik izbrani še na enem občinskem razpisu. Z Darsom pa so za najem prekrškovne aplikacije sklenili skoraj pol milijona evrov vreden posel.