Ljubljana že prehitela Dunaj

»Največje letošnje presenečenje so gostje iz Združenih držav Amerike, saj jih zaradi ukrajinske vojne nismo pričakovali. Pogrešamo pa azijske turiste.« Tako je pred vrhuncem poletne turistične sezone razmere v prestolnici opisal Gregor Jamnik, prvi mož hotela Slon, in poudaril, da Ljubljana na področju turizma presenetljivo hitreje okreva kot Dunaj. Čeprav je po dveh letih spet zaživelo oddajanje nepremičnin prek airbnb, pa obstaja bojazen, da je veliko tovrstnega oddajanja na črno. To področje namreč zakonsko še vedno ni urejeno.