Med prenovo Tobačne uradniki tarče (ne)upravičenih kritik

V nadaljevanju preberite:

»S prvim delom prenove na Tobačni, ki je že končan, smo omogočili dodatnih 15 okenc za stranke. Trenutno prenavljamo drugi del pritličja, kjer bo nova poročna dvorana in še dodatnih deset okenc. Ta del prenove naj bi zaključili konec avgusta,« pravi Bojan Babič, načelnik upravne enote Ljubljana. Ob tem pa zavrača kritike na račun dela uradnikov in sistema prehodnega naročanja ter pojasnjuje, da z zaprtjem dostopa do stavbe na Tobačni nimajo nič, saj gre za spor med bližnjimi stanovalci in lastnikom tamkajšnjega lokala.