Menjava Soča–Stare Pravde spet v dogovoru

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in župan ljubljanske občine Zoran Janković sta danes podpisala dogovor med vlado in občino o izvajanju programov in nalog po zakonu o glavnem mestu za obdobje 2020–2023. Gre za šele drugi dogovor, prvi je bil podpisan za obdobje 2016–2018. Minister je po podpisu dogovora poudaril, da gre za 29 različnih projektov, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj glavnega mesta, župan pa, da brez zavzemanja ministra Koritnika dogovora ne bi bil sklenjen in da bodo projekti res spremenili podobo mesta.



Finančne obveznosti nosi vsaka stran v skladu s svojimi pristojnostmi in sprejetimi proračuni, dogovor služi kot časovna in vsebinska uskladitev za obe strani pomembnih programov in nalog. Gre za pestro paleto projektov s področja zadolžitev šestih ministrstev (za notranje zadeve, pravosodje, obrambo, infrastrukturo, zdravje, izobraževanje, znanost in šport) in Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije – od zagotovitve zemljišča za vadbo policijskih psov prek prostora za zapore, za sodno palačo, za Center znanosti ter številnih cestnih projektov do zamenjave zemljišč pri URI Soča in na Ulici Stare Pravde.



Župan je prepričan, da zamenjava Soča–Stare Pravde ne bi bila problem, če se ne bi pisal Janković. Občina je dve zemljišči pri Soči že prodala za 410 evrov za površinski meter in bosta tam verjetno dom starejših in klinika, pri zemljišču, ki je namenjeno vrhunskemu rehabilitacijskemu centru Soča, pa nasprotujejo izključno brezplačnemu prenosu. Prenosa po cenitvi vrednosti zemljišč bi bil lahko po županovih besedah izveden v dveh do treh letih, ko bi UKC lahko na primernem zemljišču zgradil center za dializo, ki je zdaj na Ulici Stare Pravde, MOL pa ima za te prostore različne načrte – od Waldorfske šole, ki poka po šivih, do prostorov za dnevno bivanje starejših. Poleg v dogovoru zapisanih 29 projektov bi jih župan takoj lahko naštel še 29, o njihovi vrednosti pa je pred izdelavo projektov težko govoriti, a Zoran Janković pravi, da ne bo manj kot pol milijarde evrov.

Povprečnina in razbremenitev

Ministra za javno upravo veseli dobro sodelovanje z vsemi župani, ki se jim je posebej zahvalil za veliko opravljeno delo v času koronavirusa. Pri tem je omenil dva velika zaključena projekta, in sicer za 40 evrov višjo povprečnino v letih 2021 in 2022, ter zakon, ki je posegel na ducat področnih zakonov in s katerim je država slovenske občine razbremenila za več kot 70 milijonov evrov in tako vplivala na kakovost življenja.



Župan Zoran Janković pa je (ponovno) opozoril na velike razlike med občinami in da predlaga drugačen ključ za delitev, ne po številu prebivalcev, temveč glede na vsebine. MOL mesečno izplača 4,5 milijona evrov za plače v vrtcih in osnovnih šolah, nekatere manjše občine pa vrtcev sploh nimajo, tako kot nimajo knjižnic, za katere plača MOL mesečno tri četrt milijona evrov, ali pa dvesto tisoč za gasilsko brigado.

