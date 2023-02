Svetniki iz Gibanja Svoboda na zagovor zaradi glasovanja o nagradi

»Primer izplačila nagrade direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana Antoniji Poplas Susič, ki te dni odmeva v javnosti, dokazuje, da reforme, ki jih pripravljamo, niso le korak v pravo smer, ampak so predvsem nujne,« so se danes odzvali v Gibanju Svoboda. Pri tem pa poudarjajo, da morajo posamezniki za ravnanje, ki ni v skladu s politiko stranke, odgovornost prevzeti s svojim imenom in priimkom, in ne v imenu stranke. Gibanje Svoboda namreč še naprej podpira stališče ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, da k nagradi direktorici ZD Ljubljana ne poda soglasja.

Na včerajšnji burni in nadvse polemični razpravi v ljubljanskem mestnem svetu, ko so odločali o izplačilu nagrade Poplas Susičevi za leto 2021, so svetniki iz vrst Gibanja Svoboda skupaj s svetniki z Liste Zorana Jankovića glasovali za, 15 opozicijskih svetnikov pa je bilo proti izplačilu.

Na to so se danes odzvali v Golobovi stranki in v izjavi za javnost zapisali, da so mestni in občinski svetniki pri svojih odločitvah sicer avtonomni, a da »ta avtonomnost s seboj prinaša tudi posameznikovo odgovornost do volivcev, predvsem ali izpolnjujejo dane obljube. Odstopanje od obljub, programa in vrednot, ki so jih zagovarjali in na podlagi katerih so dobili zaupanje volivcev, pa ni politika Gibanja Svoboda,« so zapisali v stranki. Spomnimo, da je za izplačilo nagrade Poplas Susičevi v višini 1110 evrov bruto bruto potrdilo 24 od 40 navzočih mestnih svetnikov.

V stranki še poudarjajo, da so neutemeljena namigovanja in podtikanja, da včerajšnje glasovanje nekaterih svetnikov Gibanja Svoboda na seji mestnega sveta pomeni odstop stranke od temeljnih zavez in vrednot. Prav tako pa da ne drži, da je stranka podlegla diktatu ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Dogajanje v mestnem svetu bodo tako v kratkem obravnavali organi Gibanja Svoboda.

Zgroženi tudi v Levici

Na odločitev koalicijskih mestnih svetnikov se je že včeraj odzvala tudi Nataša Sukič, poslanka Levice in kandidatka za ljubljansko županjo na novembrskih lokalnih volitvah. »Sem razočarana, da je v Ljubljani prišlo do takšne koalicije,« je povedala za portal N1 in dodala, da koalicijo na državni ravni še čaka zdravstvena reforma, za kar pa včerajšnje glasovanje v mestnem svetu za Gibanje Svoboda ni dobra popotnica. Pri tem je še dodala, da so starejši ljudje na osebnega zdravnika ponoči čakali pred zdravstvenim domom, to pa se zdaj ocenjuje kot dobro delo in se nagrajuje. Po njenem mnenju je javno zdravstvo v razsulu. »Verjetno je direktorica še najbolj odgovorna za to. Morda bi morala raje premisliti o svojem odstopu, namesto da si izplačuje nagrade,« je povedala za portal N1.

Janković: Gre za nagrado za leto 2021

»Trije so dobili nagrado. O preostalih dveh nismo razpravljali. Razpravljali smo le o Antoniji Poplas Susič in razprava je tekla o letu 2023,« pa je na današnji novinarski konferenci ponovil župan Zoran Janković. Opozoril je, da se nagrada nanaša na leto 2021, ko je Zdravstveni dom Ljubljana odlično izvedel cepljenje proti covidu-19.

Na očitke, da je zavod v zadnjem času zapustilo več zdravnikov, pa je v zagovor Poplas Susičevi Janković še enkrat ponovil, da je 19 zdravnikov družinske medicine zavod zapustilo leta 2019, ko ga zdajšnja direktorica še ni vodila. Odločitev o nagradi pa da so sprejeli člani sveta zavoda ZD Ljubljana, zato bi po njegovih besedah Poplas Susičeva nagrado dobila v vsakem primeru.