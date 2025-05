Ministrstvo projekt prenove tržnice še preučuje

V nadaljevanju preberite:

Na magistratu so konec novembra lani pojasnili, da so za prenovo osrednje mestne tržnice pridobili vseh 16 soglasij, potrebnih za izdajo gradbenega dovoljenja. Projekt, ki ga župan Zoran Janković obljublja že skoraj 19 let oziroma od začetka (prvega) mandata, bo, kot je razbrati iz osnutka proračuna za prihodnje leto, vreden več kot 61 milijonov evrov. Na ministrstvu za naravne vire in prostor se je sredi decembra iztekla javna obravnava za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Med naključno izbranimi kupci in prodajalci smo preverili, kaj menijo o prenovi tržnice, na resornem ministrstvu pa, kako daleč je izdaja gradbenega dovoljenja.