Moravške sanje bi uresničila država

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko je padel v vodo projekt gradnje doma za starejše v Moravčah, ki naj bi ga uresničil Medgeneracijski center (MGC) Bistrica iz Domžal (ta je v lasti ljubljanske družbe IMP), je vodstvo moravške občine pridobilo ­novega investitorja. Pred kratkim so namreč podpisali tripartitni sporazum z ministrstvom za delo in vodstvom Doma upokojencev Domžale. Država naj bi dom zgradila, upravljali ga bodo Domžalčani, občina pa mora med drugim zagotoviti zemljišče ter ga brezplačno prenesti v last in posest države. V podpisanem sporazumu nikjer ne piše, da občina (še) ni lastnica omenjenih zemljišč, saj jih mora šele pridobiti oziroma plačati kupnino sedanjim lastnikom, torej MGC Bistrica.