Na lastnike in nov dom čaka 230 mačk in 48 psov

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana velja za največje zavetišče pri nas, saj so poleg Mestne občine Ljubljana pristojni za še 12 občin. Ob svetovnem dnevu mačk, ki ga zaznamujemo 8. avgusta, bo jutri dan odprtih vrat in hkrati tudi možnost posvojitve živali brez predhodnega naročanja. »Na voljo bo 50 mačk, vendar pa naj bo posvojitev odgovorna, saj to niso igračke,« poudarja Tanja Ferenčak, vodja ljubljanskega zavetišča.

Na bodoče lastnike v ljubljanskem zavetišču trenutno čaka 48 psov in 230 mačk. Na vprašanje, ali so se letos prvič odločili, da na ta način mačkam najdejo novega lastnika, vodja zavetišča odgovarja: »Ne, to omogočamo vedno, ko imamo v zavetišču dan odprtih vrat. To pomeni, da si lahko takrat ljudje živali ogledajo, izpolnijo vprašalnik in se naročijo na določen termin. Za ta namen smo se tudi kadrovsko nekoliko bolj okrepili.«

Obiskovalci se bodo jutri lahko udeležili še strokovnega svetovanja o vedenju mačk, kjer bodo izvedeli vse o primerni hrani, negi ter bivalnih pogojih mačjih življenjskih sopotnic. Za otroke (in tudi odrasle) so pripravili tudi delavnice, kjer se bodo igrali mačji spomin, risali in barvali različne pasme mačk ter izvedeli, kakšno je delo v zavetišču in kako poteka odlov prostoživečih mačk.

S podpisom pogodbe ob posvojitvi se bodoči lastniki zavežejo, da bodo skrbno ravnali z novim, kosmatim družinskim članom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

50 mačk bo v zavetišču na voljo za posvojitev brez predhodnega naročanja

Nove lastnike lahko preverijo

Po besedah Ferenčakove je postopek posvojitve brez naročanja popolnoma enak tistim, ki jih sicer izvajajo v zavetišču. »Bodoči lastniki morajo izpolniti vprašalnik, kasneje se pogovorijo tudi z oskrbnikom in spoznajo žival, ki jim je všeč. Sledi podpis pogodbe in plačilo prispevka v višini 30 evrov. Kar zadeva postopke posvojitve v zavetišču, nismo nič manj strogi, kot smo sicer,« poudarja sogovornica.

In kako v zavetišču preverjajo, ali novi lastniki dobro skrbijo za posvojene živali? Tanja Ferenčak priznava, da vseh lastnikov ne morejo preverjati, si pa prizadevajo, da vsako leto preverijo stanje nekaterih živali, ki bivajo pri novih posvojiteljih. Ta naša pravica je tudi jasno zapisana v pogodbi ob posvojitvi, dodaja. Seveda se tudi zgodi, da posvojene mačke sprejmejo nazaj v zavetišče, pravi, a teh ni veliko. Pri tem gre predvsem za mačke, denimo, če se pojavijo alergije v družini posvojiteljev ali pa ob bolezni oziroma smrti lastnika. »Vsi naši mucki so veterinarsko pregledani, čipirani in cepljeni, sterilizirani oziroma kastrirani, bili so v karanteni, imajo pa tudi potni list,« pojasnjuje.

V ljubljanskem zavetišču zaposlujejo 13 ljudi, od tega sta dva veterinarja, štirje dnevni in dva nočna oskrbnika, vodja oskrbnikov, dva receptorja in vodja zavetišča. Letos so uvedli tudi nov program pomoči bodočim posvojiteljem, ki so ga poimenovali »Js bi šou domou«. »S pomočjo tega projekta smo že oddali pet psov. S Kinološkim društvom Ljubljana smo se namreč dogovorili, da bomo nudili pomoč lastnikom težje posvoljivih psov. Njihovi inštruktorji tako nudijo pomoč pri namestitvi psa v novem domu in tudi strokovno podporo po posvojitvi,« še pravi Tanja Ferenčak.