Na obnovljeno cesto se bo vrnil tudi težki tovorni promet

MOL upravlja s 3329 odseki kategoriziranih cest v skupni dolžini 1092 kilometrov in 1517 odseki nekategoriziranih cest v dolžini 246 kilometrov (z obnovljenim štirikilometrskim odsekom Celovške med Dravljami in Šentvidom pa upravlja državna infrastrukturna direkcija Drsi, op. a.). Razumljivo je, da vseh prometnic ni mogoče obnoviti hkrati. Letos so mestni izvajalci obnavljali več kot 250 cestnih odsekov v MOL, številne v okviru projekta Čisto zate. Nekateri projekti so že zaključeni, drugi še potekajo – na primer črnovaška cesta, kjer zahtevno delo po županovih besedah poteka zelo dobro, projekt je nekako na četrtini. Cestni odsek naj bi asfaltirali na pomlad.