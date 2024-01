Na Radenskem polju urejajo učno pot

V nadaljevanju preberite:

V okviru mednarodnega projekta z imenom Znanje za gospodaren odnos do narave (Zagon) nameravajo na območju Radenskega polja v občini Grosuplje urediti učno pot v skupni dolžini treh kilometrov. Začela se bo v Mali Račni pri Žabji hiši in bo potekala čez Veliko Račno in Kopanje do poplavnega gozda, ki je približno 300 metrov severovzhodno od hriba Kopanj. Za izvedbo projekta je občinsko vodstvo nedavno sklenilo pogodbo s podjetjem Hidrotehnik.