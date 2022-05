Na Roški načrtujejo tudi novo ginekološko ambulanto

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji ima izbranega osebnega ginekologa trenutno 74,6 odstotka oziroma 681.885 žensk, starejših od 13 let, kar pomeni, da je brez njega približno četrtina žensk. Še posebej pereča je ta problematika v Ljubljani, saj so vsi ginekologi zasedeni oziroma preobremenjeni in novih pacientk ne sprejemajo. Zato bi bil nov ginekološki program v objektu RB Elipsa na Roški cesti pomemben za boljšo dostopnost zdravniške oskrbe za ženske in nosečnice, tako da je javni interes zanj nedvomno izkazan.