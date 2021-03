Na Viču nova križišča in spomenik braniteljem

V nadaljevanju preberite:



Na Trgu mladinskih delovnih brigad bodo čez dobre tri mesece slavnostno odkrili spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991. Gre za poklon ljubljanske občine ob 30-letnici osamosvojitve in vojne za Slovenijo, idejna rešitev za novi spomenik je delo kipark Lade Sedlaček in Metke Zupančič. Poleg rekonstrukcije celotnega trga je predvidena še obnova bližnjih križišč, gradbena dela bodo trajala eno leto. Kaj vse bodo na Viču prenovili in koliko bo občina za dela tudi plačala?