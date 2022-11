Navje kot pomnik slavnim Slovencem

V nadaljevanju preberite:

Ob 150-letnici rojstva Jožeta Plečnika je v sodelovanju ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine in bežigrajske župnije izšla 430 strani obsežna monografija Plečnik živim in mrtvim s podnaslovom Plečnikova cerkev za Bežigradom in arhitektove vizije območja pokopališča. Uredil jo je pater Andraž Arko, izdala pa založba Brat Frančišek. Poudarek je predvsem na cerkvi sv. Cirila in Metoda, Baragovem semenišču in Navju.