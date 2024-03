Občina Dobrepolje se ne sme spremeniti v Slabopolje

V nadaljevanju preberite:

Zaradi nedovoljenega izpusta industrijskih voda v kanalizacijski sistem iz podgoriškega podjetja Organa je odprtje komunalne čistilne naprave (KČN) z zmogljivostjo 1250 populacijskih enot (PE) v Bruhanji vasi v dobrepoljski občini, ki so jo zgradili tudi z državnim denarjem, kljub pridobljenemu uporabnemu dovoljenju preloženo za nedoločen čas. Poskusno obratovanje tega ekološkega obrata je bilo sicer predvideno v prvi polovici lanskega leta. O domnevno spornem ravnanju podgoriškega podjetja je bila prijava podana na policijo in pristojne inšpekcijske službe.

Zamašena ponikovalnica, ki je onemogočala nemoten odtok vode, je julija in avgusta lani povzročila poplave iz kanalizacije, tudi v več kleteh stanovanjskih hiš. Zdaj je treba očistiti kanalizacijsko omrežje zadrževalnega bazena deževnih voda (ZBDV) in ponikovalnice ter nato izvesti vnovičen ponikalni preizkus, zagon komunalne čistilne naprave in priključitev objektov na kanalizacijo.