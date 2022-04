Občina Komenda naj na svoje stroške odstrani odpadke

V nadaljevanju preberite:

Agencija za okolje (Arso) je občini Komenda kot upravljavcu odlagališča v suhadolski jami izdala okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za zapiranje odlagališča inertnih odpadkov v suhadolski jami in po njegovem zaprtju. Lokalna skupnost bo na podlagi tega upravnega dovoljenja zapiralna dela, kar v praksi pomeni prekrivanje odpadkov z zemljino, začela takoj po pravnomočnosti dokumenta, so sporočili s komendske občine. Na izdano dovoljenje so se podjetja, ki so lastniki zemljišč, že pritožila.