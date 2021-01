Občina z novo akcijo izseljevanja

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Junijski dogodki leta 2016 v prostorih na Trubarjevi pred dvema letoma so nadaljevanje dobili na sodišču. Uporabniki Roga so vložili tožbo zaradi motenja posesti, mestna oblast pa je na okrožno sodišče vložila lastninske tožbe – pri čemer so vsako ocenili na 200 tisoč evrov – proti osmim uporabnikom Roga, ki so se izpostavili kot posestniki. Sodišče je doslej v večini primerov že odločilo, da morajo rogovci prostore nekdanje tovarne zapustiti in izprazniti, vendar odločitve še niso pravnomočne, saj so se rogovci nanje pritožili.



Da pa so na občini junija 2016, ko so v prostore nekdanje tovarne poslali gradbince in varnostnike, »motili mirno posest« tamkajšnjih uporabnikov, je pozneje odločilo Okrajno sodišče v Ljubljani. Mestni oblasti je tudi prepovedalo, da bi v prihodnje »s podobnimi dejanji posegala v posest tožečih strank«. Na Molu so se pritožili in hkrati zapisali, da se sprašujejo »o smiselnosti odločitve sodišča v sporu zaradi motenja posesti«, saj ta po njihovem ne rešuje ničesar, medtem ko so v teku lastninske tožbe. Da se je politični premislek tako preneslo na sodišče, kar ni prav, je takrat v pogovoru za Delo opozoril profesor Rajko Muršič. »Vprašanje Roga ni samo vprašanje prostora, ampak je vprašanje ljudi, ki ustvarjajo zelo pomemben del politike, kulture in tudi znanosti. Tega pa ne smemo prepustiti volji preglasovanja, še manj pa volji sodišč.«

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Proračunski dokumenti

Lastnica zasedene tovarne Rog , Mestna občina Ljubljana, je po navedbah Mladinske aktivistične organizacije (MAO) začela izseljevati stanovalce in obiskovalce Socialnega centra Rog. Po navedbah MAO »varnostniki varnostne službe Valina vlečejo ljudi iz stavbe, policija straži. Na kraju je več policistov in maric, znotraj stavbe je bager, okoli je ograja.« MAO v svojem sporočilu navaja, da gre za evikcijo – odvzem stvari lastnikom s pravdnim postopkom.Po besedah enega od članov rogovske skupnosti so vrata v poslopje nekdanje tovarne zapečatena, pred njo stojijo oboroženi policisti in varnostniki. Nekaj ljudi so nasilno izvlekli iz prostorov, ostalim ne dovolijo, da bi šli po svoje stvari in do živali. Medtem se je za zidom po njegovih navedbah že začelo rušenje prvih objektov, Socialni center Rog, v katerem so med drugim našli svoj prostor izbrisani, nevidni delavci in begunci, je menda že brez strehe. »Ker upoštevamo ukrepe med epidemijo, je bilo v Rogu zelo malo ljudi, očitno pa je, da se oni ne držijo ukrepov, saj vse to počnejo med epidemijo,« je opozoril in dodal, da je to nedopustno in zahrbtno. »To je napad na prostore skupnosti in solidarnosti, podobno, kot se dogaja z Metelkovo 6, kot se je zgodilo s Tobačno.«Z ljubljanske policijske uprave so pojasnili, da so bili okrog sedme ure zjutraj obveščeni, da »lastnik objekta na Trubarjevi cesti v Ljubljani izvaja na objektu gradbena dela, pri tem pa se je na kraju zbralo nekaj oseb, ki ne upoštevajo varnostnikov, ki so območje gradbišča zavarovali. Policisti so na kraju intervenirali in po do zdaj znanih podatkih ugotovili, da nekaj oseb na kraju ni upoštevalo varnostnikov, zato so policisti vzpostavili javni red in mir. Ker se na kraju še vedno zbirajo osebe, bodo policisti na kraju ostali zaradi preprečevanja nadaljnjih kršitev javnega reda in miru. Interveniranje na kraju še vedno poteka.«Pred dobrimi štirim leti so bili člani rogovske skupnosti priča podobnemu dogodku. Tretjega junija 2016 ob približno 3. uri zjutraj so se po naročilu mestne oblasti kot lastnice objektov v Rogu pojavili varnostniki in bager, a so tamkajšnji uporabniki preprečili začetek gradbenih del. Med aktivisti je bilo takrat nekaj poškodovanih. V javnosti se je po tistem zvrstilo kar nekaj obsodb ravnanja občine, pisma podpore uporabnikom Roga in njihovemu več kot desetletnemu delovanju in oživljanju prej zapuščenih prostorov nekdanje tovarne koles so v tistem času prihajala skoraj vsak dan.V proračunskih dokumentih so na občini že decembra lani predvidevali, »da bodo sodni postopki uspešno zaključeni« in se bo končno začelo urejati področje Tovarne Rog – Center Rog. S sinoči sprejetim rebalansom proračuna MOL za leto 2021 so se predvidena sredstva zvišala na dva milijona evrov, enaka vsota je predvidena v letih 2022 in 2024, leta 2023 pa 1,85 milijona evrov; predvidena skupna vrednost naložbe v projekt je 22,5 milijonov evrov. Po proračunskih dokumentih bo »Center Rog bo kreativna tovarna, ki bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami omogočila ustvarjalcem, organizacijam, podjetjem in posameznikom ustvarjalno podporno okolje za razvoj inovativnih projektov, ki bodo prispevali k trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju.«