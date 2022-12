Občinske najemnine bistveno nižje od republiških

V nadaljevanju preberite:

Občinski stanovanjski sklad ima v lasti in upravljanju 4416 neprofitnih stanovanj po Ljubljani, v njih pa prebiva 11.650 najemnikov. Za prihodnje leto načrtujejo, da bodo na območju Zelene jame, Trnovega, Rudnika, Centra in Štepanje vasi začeli graditi 377 stanovanj. Čeprav so se najemnine od maja lani postopno zviševale tudi v občinskih stanovanjih, pa so v primerjavi s stroškovnimi najemninami (v najemnih stanovanjih v lasti državnega sklada) še vedno ugodne in skoraj za polovico nižje.