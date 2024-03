Osnovna šola Ferda Vesela spet poka po šivih

Vodstvi ivanške občine in podjetja GPI Tehnika sta podpisali pogodbo za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični. Šola je namreč v zadnjih sedemnajstih letih, odkar so jo razširili, postala spet premajhna. Pogodbena vrednost naložbe znaša 1,88 milijona evrov (z DDV), vsa dela pa naj bi bila dokončana novembra.

Pogodbena vrednost razširitve šentviške šole znaša 1,88 milijona evrov (z DDV). Do novembra bodo zgradili prizidek v dveh etažah s sedmimi učilnicami. Vodstvo šole resornega ministrstva ni zaprosilo za višji normativ v razredih.

Osnovno šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični bodo po lanskoletni celoviti energetski sanaciji šolskih prostorov in telovadnice z zamenjavo vira ogrevanja dozidali, prenovili kuhinjo in upravne prostore. Že v kratkem bodo zabrneli stroji v kompleksu šole, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 449 učencev. Odstranili bodo zdajšnje učilnice za tehniko, matematiko in fiziko ter zgradili prizidek v dveh etažah s sedmimi učilnicami, s tem pa pridobili 660 kvadratnih metrov novih prostorov.

Bodoča zunanja podoba šentviške osnovne šole. Arhiv: Občine Ivančna Gorica

Po besedah Gašperja Stoparja iz ivanške občine je v projekt vključena tudi prenova kuhinje z novimi inštalacijami in kuhinjsko opremo, dodatno pa bodo preurejeni še upravni prostori, zbornica in kabineti. S hodnikom v prvem nadstropju bodo povezane nove učilnice s starim delom objekta. Ivanški župan Dušan Strnad pravi, da gre za izvedbo izjemno zahtevnega projekta, ki bo potekal med šolskim letom, glavnina del pa se bo izvajala med šolskimi počitnicami. Kljub temu da gre za izvajalsko podjetje, ki je uspešno zgradilo že kar nekaj vzgojno-izobraževalnih objektov v ivanški občini, bo moralo to intenzivno sodelovati s šolo in usklajevati gradbena dela z aktivnostmi na šoli, je prepričan Strnad.

Pouk tudi

v nenamenskih prostorih

Šolstvo v Šentvidu pri Stični sega v leto 1768. Sedanja stavba osnovne šole je bila zgrajena leta 1966 in je bila za 408 učencev že takrat pretesna. Dozidana je bila leta 2006, ko so dogradili telovadnico, jedilnico in enajst učilnic. Po besedah ravnateljice šole Angelce Mohorič šola za nemoteno izvedbo pouka potrebuje še štiri učilnice. Tri učilnice bodo zamenjale trenutno nenamenske učilnice, saj so zaradi prostorske stiske uredili plesno in fitnes sobo ter pregradili garderobo za učence na razredni stopnji. »Četrto učilnico pa potrebujemo na novo, saj imamo poleg običajnih dveh oddelkov še tretji oddelek v petem razredu. Tako rešujemo stanje za nazaj in predvidene potrebe za naprej,« je povedala Mohoričeva. V lanskem šolskem letu je osnovno šolo ter podružnice obiskovalo 464 učencev, letos 473 učencev, v prihodnjem šolskem letu pa jih bo 501.

Osnovna šola Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Kljub prostorski stiski vodstvo šole ni zaprosilo ministrstva za vzgojo in izobraževanje za višji normativ v razredih, saj to prostorske stiske ne bi rešilo, pa tudi učitelje bi še dodatno obremenili, je pojasnila Mohoričeva. »Težavo s prostorom smo reševali s širitvijo v nenamenske prostore, saj smo vedeli, da po dogovoru z občino Ivančna Gorica v dveh letih začnemo prestrukturiranje in dograditev novih učilnic. Poleg tega smo na podružnični šoli obdržali še tretji razred, ki se je prej selil na matično šolo. Prihodnje leto bomo enako storili s četrtim razredom. Podružnična šola je bila namreč v začetku letošnjega šolskega leta energetsko sanirana in z rekonstrukcijo bogatejša za dodatne tri učilnice v mansardi,« je še povedala Mohoričeva.