Parki v soseskah naj ostanejo nepozidani

»Javni, odpri in zeleni prostori, parki, morajo biti ljudem na voljo blizu njihovega doma in službe, tako da so jim dosegljivi peš in v kratkem času,« ugotavljajo v gibanju Ljubljana – odprto mesto (LOM). Stanovanjski bloki so umeščeni v bogato odmerjene, z visokodebelnim drevjem zasajene parkovne površine, ločene od prometnih poti. Tako bi bilo treba po njihovih navedbah snovati nove zazidave tudi danes, prvi pogoj za to pa so ustrezno pripravljeni prostorski akti. Res je, da bi to negativno vplivalo na višino dobičkov investitorjev, bi pa ustvarjalo prijaznejše bivalno okolje za stanovalce oziroma uporabnike ter višjo kakovost urbanega življenja na splošno.