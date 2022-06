Projekt plinsko-parne enote poteka povsem zakonito

Potem ko so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti včeraj opravili sedem hišnih preiskav na območju Ljubljane, so se danes odzvali v ljubljanski Energetiki in krovni družbi Javni holding Ljubljana. Neuradno naj bi bila med osumljenimi tudi direktor Energetike Samo Lozej, in tehnični direktor Marko Agrež ter direktorica holdinga Zdenka Grozde.

Samo Lozej velja za tesnega sodelavca ljubljanskega župana Zorana Jankovića. FOTO: Roman Šipić/Delo

Kot so včeraj sporočili z Generalne policijske uprave (GPU) sta dve osebi osumljeni izvršitve kaznivega dejanja, tri pa pomoči pri kaznivem dejanju. "Predstavniki NPU so v hišnih preiskavah skupaj z zaposlenimi, ki s preiskovalci korektno sodelujejo, pregledovali in zbirali obsežno dokumentacijo v zvezi s projektom izgradnje plinsko-parne enote," so se danes uradno odzvali v Energetiki Ljubljana. Družba pod vodstvom Sama Lozeja je sicer del Javnega holdinga Ljubljana, ki ga že od leta 2003 vodi Zdenka Grozde, holding pa z 87-odstotki lastniško obvladuje MOL, preostalih 13 odstotkov ima šest obljubljanskih občin.

Zdenka Grozde je na položaju direktorice Javnega Holdinga Ljubljana že19 let. FOTO: Mavric Pivk /Delo

"Zaradi zagotovitve nemotenega poteka preiskave sporočamo, da njenih podrobnosti ne bomo komentirali. Zagotavljamo pa, da je (projekt plinsko- parne enote op.a.) od samega začetka in v vseh fazah voden povsem zakonito in transparentno. Nihče od zaposlenih v navedenih družbah ni bil pridržan. Projekt plinsko-parne enote je v zaključni fazi izgradnje, njegovo uspešno dokončanje pa bo omogočilo umik večine premoga kot energetskega vira Ljubljane," še dodajajo v Energetiki.