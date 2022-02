Prosijo za hrano, da plačajo kurjavo

Ogrevanje v Sloveniji, kljub na splošno višjim temperaturam in milejšim zimam, ni bil nikoli zanemarljiv strošek. Pa vendarle, za povprečno dvosobno stanovanje v bloku v Ljubljani je štiričlanska družina v šestih mesecih za tako ali drugačno obliko ogrevanja plačala okoli sto evrov na mesec, to pa je okoli 600 do 700 evrov na kurilno sezono. Hkrati je mesečni strošek za elektriko znašal približno 50 evrov, za družinske hiše pa v povprečju okoli 150 evrov. Lanskega septembra pa so cene energentov na svetovnih trgih podivjale. Naslednji val podražitve se bo po napovedih zgodil aprila.

Na Rdečem križu so lani razdelili 231.378 kilogramov hrane. Foto Foto: Jure Eržen/delo

V okviru Škofijske Karitas Ljubljana na območju prestolnice deluje 22 župnijskih Karitas. Socialna delavka Alenka Petek s Škofijske Karitas je povedala, da imajo aktivnih 512 prostovoljcev, ki opravijo 32.000 ur prostovoljskega dela na leto. »Lani smo tako pomagali 1500 družinam, 928 posameznikom in 1003 starejšim. Vsi so bili redni prejemniki paketov hrane.«

Na krajevnih organizacijah Rdečega križa na območju Ljubljane imajo od 40 do 45 prostovoljcev, ki pomagajo pri oskrbi ljudi, lani pa so razdelili 231.378 kilogramov hrane.

Za ogrevanje 35 tisočakov

Po besedah Alenke Petek se sicer s plačili položnic za elektriko in stanovanjske stroške ukvarjajo vse leto. Lani so Župnijske Karitas pomagale 840 prosilcem v vrednosti 62.324 evrov, Škofijska Karitas Ljubljana pa je pomagala 323 prosilcem v vrednosti 61.370 evrov. Skupna pomoč je znašala 124.000 evrov.

Toda v začetku lanske jeseni so zelo hitro zaznali dodatne težave zaradi podražitve energentov, zato so novembra lani izvedli akcijo za pomoč pri ogrevanju. »Pri nakupu kurjave in plačilu položnic za ogrevanje smo pomagali 140 družinam, v skupni vrednosti 35.000 evrov.« Prosilci so prejemniki z nizkimi dohodki. »Veliko jih je zaradi zdravstvenih težav invalidsko upokojenih. Pogosto niso dovolj stari, da bi prejeli varstveni dodatek. Veliko jih je nezmožnih za delo, mnogo jih ima tudi psihične težave,« poudarja Petkova.

Katja Mrak, strokovna sodelavka iz ljubljanskega območnega združenja Rdečega križa Slovenije, je potrdila, da se je na Rdeči križ januarja s prošnjo za denarno humanitarno pomoč za plačilo položnic obrnilo kar 38 odstotkov več uporabnikov kot decembra lani. »Zneski so bili januarja v primerjavi z decembrom lani za 36 odstotkov višji. Položnice, ki jih ne zmorejo poravnati, so predvsem stroški upravnikov, ki vključujejo ogrevanje, ter stroški za energetiko,« pove Mrakova. Obe sogovornici pa poudarjata, da so v velikih težavah družine, ki živijo v najetih stanovanjih.

Socialna delavka Alenka Petek s Škofijske karitas zatrjuje, da so stiske ljudi v Ljubljani vse večje.

»Prejemajo nizke plače in plačujejo visoke najemnine. Precej najemnih stanovanj ali stanovanj oziroma sob v zasebnih hišah je tudi slabo izoliranih, zato so stroški ogrevanja in elektrike visoki,« pravi Petkova. »Hud problem so enostarševske družine z nizko izobrazbo in slabim znanjem slovenščine. Hkrati zaradi problema varstva otrok težko sprejmejo večizmensko delo. Zaradi okoliščin pa ne morejo kandidirati za pridobitev socialnega stanovanja,« dodaja Mrakova. Samo lani je v pisarni Škofijske Karitas za pomoč prosilo več kot 5000 Ljubljančanov. Na Rdečem križu v Ljubljani imajo v sistemu e-sociala evidentiranih 6057 prejemnikov pomoči. Občani v stiski, ki se obračajo po pomoč, povedo, da so letošnje položnice vsaj za polovico višje kot lansko leto.

Veliko stisk

zaradi negotovosti

»Po zaključeni akciji za pomoč pri ogrevanju je bilo čez novo leto zatišje, nato pa se je januarja število prošenj za pomoč pri ogrevanju močno povečalo.« Hkrati opažajo veliko povečanje prošenj za hrano in topla oblačila. »Sklepamo, da si tako pomagajo, da lahko s prejetimi dohodki na drugi strani plačajo višje položnice za elektriko in kurjavo,« pojasnjuje Petkova. V družinah se je v zadnjem obdobju nakopičilo veliko stresa, napetosti in negotovosti. Lani so na območju Ljubljane prostovoljci Karitas opravili 5682 obiskov. Kot opažajo, so stiske prosilcev za pomoč vse bolj kompleksne. »Uporabniki sporočajo, da stroški vseh položnic zaradi podražitve energentov presegajo njihov mesečni prihodek, kar vodi v veliko materialno in duševno stisko,« dodaja Mrakova iz ljubljanskega Rdečega križa. Jaroslav Jankovič