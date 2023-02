Prvi pop-up bistro Ane Roš v ljubljanskem hotelu Slon

V nadaljevanju preberite:

Ana Roš, kuharska mojstrica Hiše Franko, ki ima edina v Sloveniji restavracijo z dvema Michelinovima zvezdicama in se uvršča med deset najboljših chefov na svetu, je v soboto v Ljubljani odprla svojo prvo pop-up restavracijo.

Novi bistro ima preprosto ime Ana in Slon in je v restavraciji hotela Slon, ki ga ima Roševa za svoj »ljubljanski dom«. S svojo ekipo bo delovala na Nazorjevi ulici 5 in bo s svojim prihodom v mesto vnesla marsikaj novega v ljubljansko kulinarično sceno. S to širitvijo bo mojstrica degustacijskih menijev Hiše Franko poskrbela za izjemen prenos znanja iz Posočja. Domačini in obiskovalci bodo lahko njene najboljše recepte okušali tri mesece.