Reševanje odlagališča Suhadole spet preloženo

V komendski občini zdaj ostaja težava le še zaprtje odlagališča Suhadole, saj od izreka sodbe evropskega sodišča pred tremi leti ni pričakovanega napredka. Tako ugotavljajo na okoljskem ministrstvu. Obstaja pa bojazen, da bo evropsko sodišče državi dosodilo plačilo pavšalnega zneska in dnevne denarne kazni, kot se je to zgodilo v primerih Slovaške, Italije in Grčije.