Še drugi del glasbene sezone nad najlepšim mestom

Čeprav Jazz Club Ljubljanski grad ob petkih gosti glasbenike in glasbenice pestrega stilskega nabora, pa bodo drugi del te sezone odprli z zvoki klasičnega jazza. Zvečer bo namreč nastopila izvrstna vokalistka in pianistka Sofija Knežević, rojena v Beogradu, ki živi in dela v New Yorku.

Po osnovnem in srednješolskem običajnem in glasbenem izobraževanju v Srbiji je bila kot šestnajstletnica najmlajša študentka na graški Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti. Imela je polno štipendijo in je diplomirala v razredu Dene DeRose na eni najboljši univerz na svetu, namenjenih jazzu.

V časopisu New York Times so o njej zapisali, da si »mlada Sofija Knežević ustvarja ime kot ena najpomembnejših pevk v današnjem jazzu. Medtem ko je njeno petje prepojeno s tradicijo, njena improvizacijska virtuoznost in ustvarjalnost jemljeta dih.« V koronskem času leta 2020 je izdala odmeven prvenec Sofijazz. V trinajstih skladbah se pokloni različnim jazzovskim stilom, pesmi pa poleg angleščine odpoje tudi v brazilski portugalščini, otroško pesem Kiša pada pa v srbščini. Mogoče je to povezano s tem, da je tudi mlada mamica. Album pa zaključi z izjemno interpretacijo znane sevdalinke Sejdefu. Njen najnovejši album je živi posnetek Live at The Bunker.

Prejela je številne mednarodne nagrade in štipendije ter bila nominirana za prestižno nagrado grammy 2023. Od leta 2011 živi v New Yorku in poučuje petje na več šolah in v glasbenih studiih. Sofija Knežević je uvrščena na prvo mesto revije Elle na seznamu »30 under 30« (30 najuspešnejših ljudi do 30 let).

Napisala in posnela je glasbo za številne filme, vključno z dokumentarcem o njenem življenju, pa tudi za filme Love Comes After, Our Guardians in Balkan Spirit režiserja Hermanna Vaskeja, kjer je nastopila skupaj z Marino Abramović, Angelino Jolie in Slavojem Žižkom.

Freekind sta hrvaška pianistka in pevka Sara Ester Gredelj in slovenska bobnarka Nina Korošak Serčič. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zvoki kubanske glasbe

Prihodnji petek bo v klubu nastopila mednarodna skupina Café Mezclado, ki preigrava tradicionalno kubansko glasbo. Vodja skupine Lazaro Zumeta je znani slovenski glasbenik kubanskega rodu, ki je izvrsten violinist, tolkalist in pevec. V tej zasedbi se v celoti posveča petju. Spremljajo ga prav tako odlični slovenski in madžarski glasbeniki. Obeta se večer lirične in plesne tropske glasbe, polne sonca, morja in svežine.

Zasedba dijakov Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, znana kot KGBL Collective, je zbrana posebej za grajski nastop, ki bo 19. januarja. Sestavljena je iz predstavnikov mlajše slovenske jazzovske generacije. Večina jih je že nastopila z Big bandom RTV SLO. Kot gosta se jim bosta pridružila preverjena glasbenika, saksofonist Lovro Ravbar in basist Tadej Kampl.

Mednarodno zelo odmeven jazz soul duet hrvaško-slovenskih korenin Freekind bo nastopil 26. januarja. Hrvaška pianistka in pevka Sara Ester Gredelj in slovenska bobnarka Nina Korošak Serčič uspešno pišeta novo nadpovprečno poglavje regionalnega glasbe. Lani sta izdali izjemen prvenec Since Always And Forever in imela veliko nastopov po Evropi. Že razprodan pa je koncert Cherry Wine, ki bo 2. februarja. Cherry Wine je devetčlanska zasedba slovenskih profesionalnih glasbenikov, ki so svoje srce in svoj talent posvetili pevki Amy Winehouse. Med člani zasedbe še posebej izstopa pevka Maja Predatoria, ki je povsem spontano ujela energijo in virtuoznost omenjene pevke.

Atraktivna hrvaška blues rock zasedba Sunnysiders bo nastopila 9. februarja. Zasedba je začela kot avtorski bluesovski duo pevca, kitarista, orgličarja in skladatelja Borisa Hrepića Hrepe in pevke in kitaristke Antonije Vrgoč Rola. Leta 2011 so zastopali Hrvaško na 27. mednarodnem bluesovskem izzivu v Memphisu, največjem svetovnem tekmovanju bluesovskih glasbenikov, in se uvrstili v polfinale.

Sezono bodo zaključili Balkan Boys. FOTO: Rok Šuster

Za konec še balkanske poskočnice

Ob petkih bodo do konca sezone v Skalni dvorani Ljubljanskega gradu nastopili kvartet jazzovskega kitarista Jureta Slaparja, ki bo nastopil 16. februarja, in 1. marca Fake Orchestra pevke Ane Vipotnik in kitarista Igorja Leonardija, ki tudi oblikuje program tega jazzovskega kluba. Violionistka Anja Bukovec bo s triom Jake Puciharja nastopila 8. marca, 15. marca pa bo tam zadonel preplet jazzovske in romske glasbe v izvedbi Brizani Jazz Projecta, ki ga vodi basist Imer Traja Brizani. Strasten flamenko bo odmeval 22. marca, ko bo tam nastopila zasedba Grafenauer Flamenko Project, 29. marca pa prleška govorica raperja Leopolda I. in njegove zasedbe Drügi. Mladi Špil Ligni, ki so aktualni zmagovalci Špil lige, bodo na Gradu nastopili 5. aprila, teden dni kasneje pa bo že razprodani koncert primorske raperke Masayah. Izjemna jazzovska zasedba Mind Tree pa bo 19. aprila predstavila glasbo s prvenca Catharsis.

Sezono pa bodo zaključili poskočni Balkan Boys 26. aprila. Zamisel za to prav posebno zasedbo se je vnela leta 2007, ko je pevec in trobentač Rok Nemanič Nemo prvič obiskal festival Gučo, svetovno prestolnico trubaške glasbe in energije, in je začutil povezovalno moč balkanske glasbe. Dve leti pozneje je zbral skupino mladih akademskih glasbenikov in z njimi začel zgodbo, v kateri naj bi prek balkanskih ritmov in melosa poustvarjali tisto pravo balkansko dušo in energijo, ki združujeta ljudi vseh generacij, in jih poimenoval Balkan Boys.