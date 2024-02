Več kot tisoč parkirišč bo kmalu ukinjenih

Ob začetku gradnje zasebnega projekta Emonika bosta ukinjeni začasni parkirišči na Trgu OF in Vilharjevi, kjer je dobrih 500 parkirnih mest, s širitvijo Masarykove ceste, kar je del javnega projekta Potniškega centra Ljubljana (PCL), pa bo ukinjeno še parkirišče ob železniški postaji. Skupaj je to kar 1130 parkirnih mest. Z okoliškimi zasebnimi projekti (kot je, denimo, Vilharia) bo po zaključku vseh naložb po trenutnih ocenah na voljo skupaj več kot 3000 parkirnih mest, ki pa ne bodo na prostem, parkiranje pa bo dražje.

Dvesto trideset parkirnih mest na Trgu OF (ob križišču z Dunajsko, južno od železniških tirov) in skupaj 300 parkirnih mest ob Vilharjevi (severno od železniških tirov) upravlja družba Parkauto, 600 parkirnih mest na železniški postaji pa invalidsko podjetje SŽ–ŽIP. To upravlja tudi 320 parkirnih mest Tivolska (med progo, železniškim zdravstvenim domom in bencinskim servisom Petrol). Tam je zaradi dostopa do gradbišča novega železniškega nadvoza nad Dunajsko začasno 30 parkirnih mest manj, kakšna pa bo trajnejša usoda tega parkirišča, je seveda odvisno od morebitnega priključka Parmove ulice na Bleiweisovo cesto.

Ljubljanski župan Zoran Janković predvideva, da se bo gradnja severnega dela projekta Emonika, to je zasebnega dela prenove območja železniške postaje, ob križišču Vilharjeve in Dunajske ceste, začela že konec marca, južnega dela Emonike ob križišču Dunajske ceste in Trga OF pa pozneje. Voznikom svetuje parkiranje v Tivoliju, čez pol leta pa tudi v garaži pod nastajajočim novim športnim kompleksom Ilirija z okoli 700 parkirnimi mesti, odsvetuje pa ga na zelenicah in pločnikih.

Bližnja parkirišča

Na dveh parkiriščih v Tivoliju, ki ju upravlja podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT), je za abonente skupaj na voljo dobrih 100 parkirnih mest, za dnevne uporabnike pa 510, a ta so ob delavnikih in prireditvah v Hali Tivoli običajno zasedena. V čakalni vrsti za parkirno mesto v Tivoliju je, denimo, kar 750 interesentov. Poleg teh parkirišč družba LPT v bližini nastajajočega Potniškega centra Ljubljana upravlja še parkirišča Bežigrad (64 parkirnih mest na Gospodarskem razstavišču), Gospodarsko razstavišče (tam je na voljo 400 parkirnih mest), Linhartova (s 121 parkirišči) in Metelkova, kjer je na voljo 89 parkirišč, na začasno parkirno mesto pa tu čaka skoraj 200 interesentov. Poleg tega je mogoče parkirati še v garažni hiši Kozolec, kjer je 394 parkirnih mest za dnevne uporabnike. Na vseh omenjenih parkiriščih, razen bežigrajskem, so na voljo tudi abonentska mesta (skupaj 226 na prostem in 220 v garažni hiši Kozolec), vendar so vsa zasedena, čaka pa se še na vsaj 300 parkirnih mest.

Poleg omenjenih parkirišč so v bližnji in širši okolici še parkirne hiše oziroma parkirišča TUN (na Dunajski 22 s sto parkirišči), Situla (tam je 432 parkirnih mest), Zvezda (na voljo jih je 45), garažna hiša Metelkova ima skupaj 750 parkirišč, najbolje pa je parkirati v središču mesta v garažni hiši Trdinova, kjer je skupaj 1182 parkirnih mest. Ko bo zgrajen kopališki kompleks Ilirija, bo tam na voljo dodatnih 700 parkirnih mest.

Na novi avtobusni postaji je predvidenih 600 parkirnih mest, v Situli jih je, kot rečeno, že 432, po nekaj sto – ali pa več kot tisoč – jih bo na voljo še v objektih Emonike, za katere ima madžarski investitor pridobljeni gradbeni dovoljenji, a še nista pravnomočni. Ko pa bosta, bodo začeli z gradnjo, napovedujejo v družbi Mendota Invest, ki v severnem delu projekta načrtuje gradnjo 40 metrov visoke stolpnice s poslovnimi prostori, vzdolž Vilharjeve ceste bodo zgradili tri stanovanjske stolpiče s skupaj 204 stanovanji. Na južnem delu Emonike pa bo zgrajen sto metrov visok trgovsko-poslovni objekt s trgovinami, kongresnim centrom, zdravstvenimi ambulantami, hotelom in pisarniškimi prostori. Skupna ocenjena vrednost naložbe v poslovni del Emonike po navedbah investitorjev presega 350 milijonov evrov, gradnja pa naj bi se končala do konca leta 2026.

Razpis za železniško postajo

Za zdaj je poleg zasebnega odprto javno gradbišče nadvoza nad Dunajsko, ki naj bi bil zaključen do decembra. Tudi za naslednjo fazo, to je gradnjo osrednjega dela postaje Ljubljana (z nadhodom in razširitvijo podhoda), je bilo že izdano gradbeno dovoljenje, na javni razpis pa sta prišli dve previsoki ponudbi, tako da so v državni infrastrukturni direkciji napovedali nov razpis. Župan Zoran Janković je ministrici Alenki Bratušek predlagal pogajanja s prijavljenima ponudnikoma, saj se bo sicer postopek zavlekel, s tem pa tudi vse preostale faze, vključno z gradnjo podvoza Šmartinska pri Orto baru.

V javnem delu projekta so partnerji Mestna občina Ljubljana (MOL), infrastrukturno ministrstvo in Slovenske železnice (SŽ). Strošek države bi po lanski jesenski napovedi Alenke Bratušek znašal okoli 200 milijonov evrov, dela na državni infrastrukturi pa naj bi zaključili do konca leta 2025. Strošek Slovenskih železnic naj bi bil okoli 70 milijonov evrov. Skupna vrednost javnega in zasebnega dela projekta Potniškega centra Ljubljana naj bi po oceni Zorana Jankovića dosegla kar približno milijardo evrov.